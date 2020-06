London - von der "Monsterstadt" zur Mega-City

Die Entwicklung Londons dokumentiert der soeben veröffentlichte, 550 Seiten starke Bildband " London. Porträt einer Stadt" (erschienen im Taschen Verlag). Beleuchtet werden die letzten 175 Jahre der Stadtgeschichte mit Texten, Zitaten aus Literatur, Filmen und Musik. Das interessante Hintergrundwissen zur Stadt wird mit 700 Fotos aufgelockert.

Der Bildband beleuchtet viele unterschiedliche Seiten der Stadt: Vom viktorianischen London bis zu den Swinging Sixties; von der Luftschlacht um England bis zur Punk-Bewegung; vom Festival of Britain bis zu den Olympischen Spielen; von den nebligen Kopfsteinpflasterstraßen bis zu den architektonischen Extravaganzen der Millenium-Feiern; von rauhen Pubs bis zu diskreten Gentlemen-Clubs; von königlichen Hochzeiten bis zu Raves; vom Charme des East Ends bis zu den Wundern von Westminster; von den Chelsea Girls bis zu Hipstern von Hoxton. " London. Porträt einer Stadt" ist eine bildgewaltige und facettenreiche Hommage an die britische Metropole. Einiges bleibt dabei aber auch unterbelichtet – zum Beispiel die in London voranschreitende Gentrifizierung gewisser Stadtteile: Ehemalige Künstler- und Industrieviertel werden von Investoren umgepflügt und zu Wohnraum für Reiche verwandelt. Diese Verdrängungsprozesse werden in der Dokumentaton "Kultur oder Kommerz? Der Kampf um die Stadt" (siehe Video) aufgezeigt.

Der Bildband ist zwar gefühlte zehn Kilo schwer und alles andere als handlich, aber man kann nie genug von London haben: "Wenn ein Mann genug von London hat, ist er des Lebens müde", hat der Schriftsteller und Dichter Samuel Johnson mal gesagt. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.

Info: " London. Porträt einer Stadt" ( Taschen Verlag)

Mehrsprachige Ausgabe: Deutsch, Englisch, Französisch, 550 Seiten, 700 Bilder von unter anderem Eve Arnold, Anton Corbijn, Tony Ray-Jones und Juergen Teller.