Live-Ticker: Thiems Achtelfinalspiel in Barcelona

Am vergangenen Dienstag war Dominic Thiem mit einem 6:3,6:3-Sieg über den Argentinier Diego Schwartzman in das ATP-500-Turnier von Barcelona gestartet. Der als Nummer drei gesetzte Niederösterreicher präsentierte sich gegen den 25. der Weltrangliste recht souverän. Am heutigen Donnerstag wartet nun das Achtelfinale. Der Gegner: Der Spanier Jaume Munar.