Live: Spielstand im Wien-Viertelfinale Thiem - Nishikori

Dominic Thiem kämpft am Nationalfeiertag um seinen ersten Halbfinaleinzug beim Heimturnier in der Wiener Stadthalle. Der Österreicher trifft am Freitagnachmittag auf den Japaner Kei Nishikori. Es ist auch ein Duell um Punkte für das Race to London, Nishikori ist ja einer der Verfolger Thiems um einen Platz beim ATP-Saison-Showdown in London.