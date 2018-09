Live-Spielstand: Dominic Thiem gegen Rafael Nadal

Während Dominic Thiem und Rafael Nadal einander schon zehn Mal über diverse Sandplätze gejagt haben, treffen sie in der Nacht auf Mittwoch erstmals auf einem Hartplatzaufeinander. Die Sandplatz-Könige im Viertelfinale der US Open erneut im Fokus. Nachdem Thiem den ersten Satz sensationell mit 6:0 für sich entschied, entwickelte sich eine enge Partie. In Satz drei lag Thiem bereits ein Break voraus, servierte auf den Satz, doch Nadal schlug mit zwei Breaks in Folge zurück.

Live-Spielstand:

Dominic Thiem - Rafael Nadal* 6:0, 4:6, 5:7, 5:5

*erster Aufschlag im vierten Satz