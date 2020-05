Linzer: "Ich hatte kein Geld für Benzin"

Das ist aber nicht das Schlimmste für Schranz. "In der Südstadt laufen Spieler herum, die mit viel Geld gefördert werden und die in der Weltrangliste weit hinter Michael stehen und nicht halb so viel Talent besitzen."

Auf Linzer wurde lange Zeit ganz vergessen, erst vor Kurzem war zumindest Präsident Ronnie Leitgeb da. "Er hörte sich die Probleme zumindest an und war sehr verständnisvoll. Ich glaub’, er hat gesehen, dass die Situation für uns nicht rosig ist", sagt Schranz. Probleme, die mit Existenzängsten einhergehen. "Ich habe noch keinen Cent gesehen. Bei mir geht es nicht darum, welches Auto ich mir leisten kann, bei mir geht es darum, ob ich noch das Geld für das Essen hab’, einfach zum Leben."

Für viele sogenannte Tennisexperten ist Linzer ein hoffnungsloser Fall. Weil er schon 23 ist. Dass er spät seine Karriere startete ist aber dem Umstand geschuldet, dass er die Matura machte und erst seit drei Jahren so richtig in die Tennis-Karriere eingestiegen ist.