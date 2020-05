Letzte RTL-Tickets an Kirchgasser, Görgl

Michaela Kirchgasser und Elisabeth Görgl haben sich am Mittwoch auf der Reiteralm-Herrenpiste "Finale Grande" in einer ÖSV-internen Qualifikation die letzten zwei Tickets für den WM-Riesentorlauf am Donnerstag in Schladming (10.00/13.30 Uhr, KURIER.at-Liveticker) geholt. Stefanie Köhle verpasste die in zwei Zeitläufen durchgeführte Qualifikation, sie kommt damit bei der WM nicht zum Einsatz.

Anna Fenninger und Kathrin Zettel waren Fix-Starterinnen.