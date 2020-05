Gulbis spielt nur Doppel

Jetzt hat die Posse um Lettlands Nummer eins Ernests Gulbis ein für Österreich Happy End genommen. Der einzige Topspieler des Gegners am Wochenende spielt zumindest am Freitag keine Einzel – und hielt damit sein Wort, das er seinem Trainer Günter Bresnik gegeben hatte. Dieser war überzeugt, dass sein Schützling höchstens Doppel spielen wird.

Man versuchte den Ranglisten-13. noch zu überreden, auch Einzel in Valmeira zu spielen, nur hat dieser seit Wochen auch aufgrund einer Verletzung kaum trainieren können.