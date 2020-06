Usain Bolt glänzte durch Effizienz

Ein Blick nach links, einer nach rechts, dann trabte Usain Bolt locker in Richtung Ziellinie im Moskauer Luschniki-Stadion. Sogar ein Scherzchen in Richtung des zweitplatzierten Briten Delano Williams war noch drinnen, bevor der Sprint-Star aus Jamaika seinen Sieg im Vorlauf über 200 Meter zur Kenntnis nahm.

Usain Bolt zeigte einmal mehr seine effiziente Seite: 20,66 Sekunden zum Sieg und zum Einzug ins Halbfinale. Keine Glanzleistung, bedenkt man seinen Weltrekord von 19,19 Sekunden, aber: „Ich bin halt kein Morgenmensch. Ich bin froh, dass ich da durch bin“, sagte der schnellste Mann der Welt. Im Semifinale am frühen Abend war die Zeit etwas besser (20,12), doch vor lauter Schauen vor dem Ziel wäre Bolt fast nur als Zweiter ins Ziel gekommen – Anaso Jobodwana aus Südafrika blieb aber eine Hundertstelsekunde zu langsam.

Der Weltmeister über 100 Meter ist über die halbe Stadionrunde einmal mehr der Favorit. Seit Silber 2007 in Osaka (Jap) hat Bolt kein Rennen bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen mehr verloren. Gelingt am Samstag die Titelverteidigung und am Sonntag der Sieg mit der 4-x-100-Meter-Staffel, könnte er sich zum erfolgreichsten Leichtathleten der WM-Geschichte krönen. Mit sechs Gold- und zwei Silbermedaillen liegt der extrovertierte Athlet bei den Männern derzeit an dritter Stelle hinter den Amerikanern Carl Lewis (8x Gold, 1x Silber 1x Bronze) und Michael Johnson (8x Gold). Läuft für Bolt alles nach Plan, könnte er das vierte Triple nach 2009 (WM), 2008 und 2012 (jeweils Olympia) holen.

„Ich fühle mich gut, wirklich gut“, sagte der sechsmalige Olympiasieger. Zuvor hatte er angekündigt, erneut Geschichte schreiben zu wollen: „Der 200-Meter-Weltrekord ist derjenige, den ich am liebsten noch einmal brechen würde. Allein um zu sehen, ob es wirklich möglich ist, unter 19 Sekunden zu laufen.“