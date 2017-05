Lukas Weißhaidinger hat kurzfristig einen Startplatz für den Diskus-Bewerb beim Diamond-League-Meeting in Schanghai am 13. Mai erhalten. Der Olympia-Sechste von Rio trifft beim ersten Saison-Höhepunkt dabei u.a. auf den deutschen Olympiasieger Christoph Harting und den polnischen Weltmeister Piotr Malachowski. Weißhaidinger ist einer von nur sieben Auserwählten, die im Diskus eingeladen wurden.

Ein Sieg würde 10.000 Dollar Preisgeld bringen, für den Gesamtsieg am Saisonende gibt es 50.000 Dollar. "Ich kann es, ehrlich gesagt, kaum glauben. Ich hatte mich längst damit abgefunden, nicht in Schanghai, dafür nur eine Woche später beim Meeting in Halle zu starten", war Weißhaidinger überrascht. "Jetzt werden wir bei beiden Events an den Start gehen - eine bessere Formüberprüfung zum Saisonstart hätten wir uns nicht wünschen können", meinte sein Coach Gregor Högler.

Das Duo hofft, dass der Weltranglisten-Dritte an seine Bestweite von 67,24 m aus dem Jahr 2015 schon in China herankommen kann. "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Luki die Marke heuer knackt", glaubt Högler.