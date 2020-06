Die Gugl-Stars haben fast 140 Medaillen geholt

Im Hürdensprint darf man sich bei den Männern auf das Duell zwischen Weltrekordler Aries Merritt ( USA) und Dayron Robles freuen. Der Kubaner hat die Startgenehmigung des Internationalen Verbandes in der Tasche. Der 26-Jährige ist derzeit auf Konfrontationskurs mit seinem Verband, trat bei der WM in Moskau nicht für Kuba an. „Er startet für AS Monaco und lebt derzeit abwechselnd in Paris und Madrid. Er kann aber jederzeit nach Kuba reisen, er hat sich dort ja nichts zuschulden kommen lassen. Er startet derzeit nicht für die Nationalmannschaft, das ist alles, erklärte sein Manager. Weil er im Juni einen Wettkampf mit monegassischer Lizenz bestritten hat, will ihn Verbandschef Alberto Juantorena aus ethischen und disziplinarischen Gründen für Kuba antreten lassen.