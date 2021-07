Bolt kämpft gegen den Lauf der Zeit

Zumindest eine Sache ist schon einmal geklärt: Wenn sich nicht noch sein Iliosakralgelenk in Erinnerung ruft oder ihm kurzfristig etwas anderes in den Sinn kommt, dann wird Usain Bolt der Leichtathletik-WM in Peking (22. bis 30. 8.) die Ehre erweisen.

Aber trotz seiner Startzusage bleiben viele offene Fragen rund um den schnellsten Menschen der Welt, dem das Geheimnisvolle schon die gesamte Karriere über an den Fersen heftet. Jahrelang hatte die Öffentlichkeit gerätselt, wie jemand mit so einer spielerischen Leichtigkeit nur so schnell laufen kann. Mittlerweile herrscht allerorts Verwunderung darüber, wie selten dieser Usain Bolt seit einiger Zeit noch auf Tartanbahnen anzutreffen ist.

Vor der WM, bei der Bolt drei Titel (100 und 200 Meter, Staffel) zu verteidigen hat, fragen sich die Leichtathletik-Fans zu Recht: Wie fit ist der Jamaikaner eigentlich? Macht ihm das Laufen überhaupt noch Spaß? Und wird er jemals wieder in der Lage sein, Zeiten wie zu seinen besten Weltrekordzeiten zu sprinten? "Ich kann definitiv wieder dieses Level erreichen", versichert der 28-Jährige. "Je mehr Rennen ich laufe, desto besser fühle ich mich."