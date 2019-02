LASK vs. Austria: Ein Kampf in aller Freundschaft

Holland bestätigt das: „Als Jeggo bei der Austria unterschrieben hat, habe ich gewusst, dass er dem Verein sehr helfen kann.“ Die gegenseitige Wertschätzung ist bei beiden Kickern deutlich heraus zu hören. Holland: „Jimmy hat einen positiven Charakter, ist ein Siegertyp, der in der Kabine seinen Spirit auch verbreiten und Mitspieler mitreißen kann.“ Und er zieht fußballerische Vergleiche: „Beide sind wir nicht die brillantesten Techniker, aber wir arbeiten sehr hart.“

Jeggo weiß, was auf die Austria in Pasching zukommt. „Das ist ein sehr großes Spiel für uns, wir wollen unbedingt drei Punkte holen. Das Match wird vielleicht im Mittelfeld entschieden. Wichtig ist, in diesem Raum die Kontrolle und die Bälle zu gewinnen. Und wir müssen die Tugenden an den Tag legen, die auch den LASK auszeichnen.“ Laufbereitschaft, Kampfkraft, Leidenschaft.