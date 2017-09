Las Vegas Golden Knights siegten bei Premiere

Die Las Vegas Golden Knights, die in der Anfang Oktober beginnenden Saison der National Hockey League (NHL) als 31. Club einsteigen, haben ihre Premiere gewonnen. Die Golden Knights besiegten in ihrem ersten Vorbereitungsspiel die Vancouver Canucks mit 9:4.

Bei den Canucks war Neuzugang Thomas Vanek so wie die meisten anderen Stammspieler nicht im Einsatz. Der 33-jährige Österreicher wird sein Debüt für die Canucks bei den beiden Testspielen gegen die Los Angeles Kings in China am Donnerstag in Shanghai und am Samstag in Peking geben.