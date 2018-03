Kurz notiert: News aus der Welt des Sports

vor 16h

19.3. / Basketball: Die Toronto Raptors mit dem Wiener Jakob Pöltl haben in der NBA ihre sechste Saisonheimniederlage kassiert. Die Kanadier unterlagen Oklahoma City Thunder 125:132, womit ihre Serie von zuvor elf Erfolgen in Serie riss. Die Raptors sind aber weiter das bisher beste Team im Grunddurchgang dieser Saison in der Eastern Conference. Gegen Oklahoma verzeichnete Pöltl bei einer Einsatzzeit von 15:07 Minuten sechs Punkte, vier Rebounds sowie zwei Assists. Klar bester Werfer auf dem Platz war wie so oft in seiner Karriere Thunder-Star Russel Westbrook. Mit 37 Punkten, 13 Rebounds und 14 Assists markierte er das 102. "Triple Double" seiner Karriere. Aufseiten der Verlierer war DeMar DeRozan mit 24 Punkten am erfolgreichsten, Kyle Lowry brachte es auf 22 Zähler.