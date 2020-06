Kuhnle letztlich souverän ins Semifinale

Nein, es hätte bestimmt besser laufen können. Aber nach den Spielen wird keiner mehr danach fragen, wie sich Corinna Kuhnle, die Goldfavoritin für das Halbfinale qualifiziert hat. Corinna Kuhnle, die Wildwasser-Slalom-Weltmeisterin 2010 und 2011, stand in ihrer Paradedisziplin jedenfalls kurz vor dem Aus.

Im ersten der beiden gestrigen Vorläufe hatte es nämlich gar nicht gut ausgesehen. In der Mitte des Kurses beging die Topfavoritin aus Niederösterreich einen Torfehler und kam nur auf Rang 16. Damit hatte sie vorerst die Halbfinal-Qualifikation um einen Platz verpasst. Im zweiten Lauf stand Kuhnle deshalb unter Zugzwang. Da klappte es aber besser, Kuhnle zog am Ende als Siebente in den Endlauf ein, der am Donnerstag ausgetragen wird. Glücklicherweise zählt nur der bessere der beiden Läufe.

Kuhnle wird sich steigern müssen, um um eine Medaille mitzupaddeln. Der Rückstand auf die Vorlaufbeste, die Spanierin Chourraut, betrug im