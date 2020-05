Kroatien beendet Frankreichs Titelhoffnungen

Die Semifinali bei der Männer-Handball-WM am Freitag in Barcelona bestreiten Spanien gegen Slowenien und Dänemark gegen Kroatien. Die Kroaten warfen am Mittwoch in Saragossa Titelverteidiger und Olympiasieger Frankreich mit einem 30:23-Sieg im Viertelfinale aus dem Bewerb. Spanien gewann in Saragossa gegen Deutschland 28:24, in Barcelona siegten Dänemark gegen Ungarn 28:26 und Slowenien gegen Russland 28:27.

Der WM-Dritte Kroatien stoppte die erfolgsverwöhnten Franzosen mit einer äußerst starken Leistung. Frankreich hatte die EM-Titel 2006 und 2010 ( Wien), WM-Gold 2009 und 2011 sowie Olympia-Gold 2008 und 2012 geholt, nun verpasste es erstmals seit 1999 ein WM-Semifinale. Die Franzosen waren 2:0 vorangelegen, ab dem 2:3 (5.) schafften sie aber nie mehr den Ausgleich. Nach dem 22:20 setzten sich die Kroaten kontinuierlich ab.