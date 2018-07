Kroaten in Österreich: Leben mit zwei Identiäten

Viele der Familien sind im Zuge der Gastarbeiterwelle Anfang der 1960er-Jahre oder der Flüchtlingswelle in den 1990er-Jahren gekommen und geblieben. Mit im Gepäck, die Identität ihrer Heimat, die sie an die zweite und dritte Generation weitergeben. Warum Stolz und die viel zitierte nationale Bindung so stark ausgeprägt sind, wird oft hinterfragt, beantworten lässt sich das jedoch nicht so leicht.

Abraham Miškić ist in Wien geboren und hier aufgewachsen. Seine Eltern stammen aus Rijeka. „Die Herkunft meiner Eltern ist mir genauso wichtig, wie die Tatsache, dass ich mich auch als Österreicher sehe. Wir sind österreichische Kroaten. Es geht nicht so sehr darum zu ergründen, weshalb wir so empfinden. Beim Fußball geht es nicht um die Frage, ob wir integriert sind oder nicht. Es geht um Leidenschaft und den sportlichen Erfolg.“