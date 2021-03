Wenn die Politik den Fußball bremst

Kosovos Fußballverband hat deshalb am Mittwoch gedroht, sich vom Qualifikationsspiel zur Fußball-WM gegen Spanien zurückzuziehen, wenn Flagge und Hymne nicht als solche präsentiert werden.

Man werde in der Angelegenheit die Unterstützung der UEFA suchen, heißt es beim kosovarischen Fußballverband. Generalsekretär Eroll Salihu erhofft sich vom europäischen Verband Rückendeckung, sagt er zum KURIER. Seit 2016 ist der Kosovo UEFA-Mitglied.

„Jede Association hat das Recht, im Vorhinein zu sagen, dass es gegen gewisse Nationen nicht spielen will“, sagt Salihu. Spanien habe das nicht getan. Dass es jetzt Einschränkungen machen will, sei „inakzeptabel“, so Salihu zum KURIER.

Wie die Zeitung Marca berichtet, soll der spanische Fußballverband seit Monaten mit dem spanischen Außenministerium an den Modalitäten des Spiels arbeiten. Gemeinsam habe man vereinbart, dass es beim Ablauf des Matchs in Sevilla „keinen Hinweis“ auf die Eigenstaatlichkeit des Kosovo geben dürfe. Auch für die Übertragung – zumindest in staatlichen Medien – gibt es Regelungen.