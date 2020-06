Köpferollen bei den Dopingjägern

Auch die Rolle von Ex-Geschäftsführer Schwab findet Jukic fragwürdig. Dessen Sohn Matthias zählt zu den größten Golf-Talenten des Landes. Jukic ortet grobe Missstände. "Jeder, der einen gesunden Menschenverstand hat, erkennt diesen Interessenskonflikt. Ich hätte gerne gesehen, was die Leute sagen, wenn mein Vater NADA-Chef wäre und meine Schwester Mirna Olympia-Gold gemacht hätte."



Nach dem Paukenschlag sollen bereits in den nächsten Wochen die personellen Weichen bei der NADA gestellt werden. Denn so mancher fürchtet nun eine rechtsfreie Zone für Sportler, die dopen wollen. "Dadurch, dass jetzt in einem Aufwischen alle entfernt wurden, ist zu befürchten, dass ein gewisses Vakuum entsteht. Dieses könnte wiederum von Sportlern, die dopen wollen, ausgenützt werden", meint Leichtathletik-Coach Wilhelm Lilge, ein unermüdlicher Anti-Doping-Aktivist. "Bis neue Leute für diese Funktionen gefunden und diese eingeschult sind, wird viel Zeit vergehen. Ich bezweifle, dass irgendetwas besser wird", meint Lilge.



Andreas Schwab wollte sich gegenüber dem KURIER nicht äußern.