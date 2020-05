Klitschko: "Keine Angst vor dem Tod"

"Es war eine schwierige Zeit und ich wusste nicht wirklich, wie ich damit umgehen soll", beschrieb der Zwei-Meter-Hüne im Interview mit dem Hamburger Abendblatt die Tage nach dem Ableben seines Vaters. Seinen eigenen Kindern hat der Boxer noch nichts erzählt: "Wir haben noch nicht den Mut gefunden, es ihnen zu sagen und ich weiß auch noch nicht genau, wie wir es machen werden."



Durch die Stationierung des Vaters in Tschernobyl erlebten auch seine Söhne das Reaktorunglück aus nächster Nähe. Witali versucht, das Thema nicht zu nahe an sich heran zu lassen. "Wir haben ein erhöhtes Risiko, an Krebs zu erkranken. Man muss das wissen, aber man darf nicht ständig daran denken, sonst wird man verrückt im Kopf", gab er der Zeitung zu Protokoll.



Angesprochen auf das brisante Thema Sterbehilfe bezog Klitscho eine klare Position: "Jeder Mensch, der nicht die Kraft zum Durchhalten hat, sollte das Recht zum Sterben haben. Wer Schmerzen nicht ertragen will, dem sollte geholfen werden, einen leichteren Abgang zu bekommen." Weil die Brüder als Profiboxer einen schlimmstenfalls lebensgefährlichen Beruf ausüben, haben sie eine Vereinbarung getroffen. Sollte einer nicht mehr in der Lage dazu sein, über seine medizinische Betreuung zu entscheiden, fällt diese Verantwortung dem anderen Bruder zu.



Die Angst vor dem eigenen Tod bestreitet Klitschko: "Ich habe davor keine Angst, wir können sowieso nicht ändern, dass wir sterben müssen."