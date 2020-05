Kletter-WM: Rätselkönig greift nach Gold

Im Kampf gegen die Wand setzt der 27-Jährige auf seinen Erfahrungsschatz und sein Bewegungstalent. Damit lassen sich auch die kniffligsten Aufgaben lösen. "Wichtig ist, dass man unter Zeitdruck nicht die Nerven wegschmeißt und nicht zu viele Kräfte vergeudet", weiß Kilian Fischhuber, dem oft nur ein schmaler Vorsprung genügt, um Halt zu bekommen. Im Training lässt er sich deshalb gerne von einer Leiste hängen, die lediglich fünf Millimeter breit ist - eine Fingerübung, aber eine der schmerzhaften Art.



Mit seinen 27 Jahren zählt der Student zu den Pionieren seiner jungen Sportart. Einer Sportart, die im Aufwärtstrend begriffen ist: Bei der Weltmeisterschaft in Arco stellen sich heute 150 Boulder-Spezialisten der Qualifikation, 2020 soll Klettern ins Olympia-Programm aufgenommen werden. "Wir haben es in Österreich gut erwischt", meint Kilian Fischhuber, der als Heeressportler praktisch ein Profi-Kletterer und mittlerweile begehrter Actionheld in Filmen ist. Nach der WM geht es für ihn und seine Freundin Anna Stöhr, ebenfalls eine Boulder-Weltmeisterin ihres Faches, zu Filmaufnahmen in die USA.



Die Kollegen der Boulder-Spezialisten sind erst nächste Woche im WM-Einsatz. Die Formkurve der österreichischen Vorstieg-Kletterer zeigt aber bereits steil nach oben. Beim Weltcup-Auftakt in Chamonix sorgten die Tiroler Angela Eiter und Jakob Schubert für österreichische Gipfelsiege.