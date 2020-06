Kletter-WM: Österreichische Favoriten

Die Gipfel, die den Sportkletterern Berge geben, haben alle ein Dach überm Kopf und sind für Puristen und Traditionalisten ein Stein des Anstoßes. Nicht nur dass die besten Kletterer dieser Welt ihre Gipfelstürme in Hallen fabrizieren, auch ihre mächtigen Steilwände haben so überhaupt nichts von Natur pur.



Bizarre Formationen aus Spanplatten und Holz, kitschige Kolosse aus Kohlefasern – so sieht er aus, der unnatürliche natürliche Lebensraum aller Sportkletterer.



Auch bei der Weltmeisterschaft in Paris, die am Mittwoch beginnt, werden die Gipfelsiege wieder Indoor gefeiert. In den berühmten Hallen von Paris Bercy, Jahr für Jahr Schauplatz des Paris Tennis-Masters, stehen fünf Tage lang die besten Kletterer der Welt hoch im Kurs.



Wenn Wand in Sicht ist, dann ist auch für Österreichs Kraxler bei ihrer Medaillenjagd meist viel Land in Sicht. Seit Jahren dominieren die Österreicher die internationale Kletterszene, und für nahezu alle 18 Mitglieder der heimischen WM-Seilschaft ist bei den Titelkämpfen eine Medaille in Griffweite.