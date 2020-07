Nachdem Dominic Thiem am Dienstag-Nachmittag zum Auftakt des Tennis-Schauturniers THIEMs7 in Kitzbühel einen hart erkämpften Zweisatzerfolg gegen Casper Ruud feierte, wartet auf den topgesetzten Niederösterreicher nur einen Tag später bereits der nächste Gegner. Thiem bekommt es mit dem Russen Andrej Rublew zu tun, der in seinem ersten Spiel den Deutschen Jan-Lennard Struff besiegte.