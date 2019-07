Kitzbühel live: Das Österreicher-Duell Thiem gegen Ofner

Sebastian Ofner hat am Dienstag, zwei Jahre nach seinem sensationellen Lauf ins Halbfinale von Kitzbühel, in der Gamsstadt auf die Siegerstraße zurückgefunden. Der 23-jährige Steirer besiegte den gleich alten Niederösterreicher Lucas Miedler und misst sich nun am heutigen Mittwoch mit Topstar Dominic Thiem.

Ofner ist freilich klarer Außenseiter, das weiß auch der 167. im ATP-Ranking, aber: "Ich freue mich riesig, gegen Dominic zu Hause in Österreich zu spielen. Natürlich gehe ich mit der Einstellung rein, dass ich das gewinnen kann, sonst brauche ich nicht spielen. Für mich ist es sehr interessant, weil er einer der besten Sandplatzspieler der Welt ist."