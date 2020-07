Dominic Thiem wurde am Freitag bei hochsommerlichen Temperaturen richtig gefordert, doch der Tennis-Weltranglistendritte qualifizierte sich programmgemäß für das Endspiel "seines" Schauturniers THIEMs7 in Kitzbühel. Am Samstag geht es nun um den 100.000-Euro-Siegerscheck. Im Finale trifft Thiem auf den Russen Andrej Rublew, den er bereits in der Gruppenphase bezwungen hatte.