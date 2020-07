Thiem gewinnt das Auftaktspiel bei seinem Showturnier

Dominic Thiem hat zum Auftakt in das von ihm veranstaltete Showturnier THIEMs7 einen hart erkämpften Sieg hingelegt. Der Niederösterreicher hatte es mit dem Norweger Casper Ruud zu tun und alles andere als leichtes Spiel. Am Ende gewann der 26-Jährige in zwei Sätzen mit 7:5 und 7:6. Dabei gelang es Thiem in Satz zwei einen 1:4-Rückstand noch wettzumachen. Zuvor hatte schon Rublev gegen Struff mit 2:1 gewonnen.