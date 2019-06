Keine Rede von Fadesse in Spielberg

So glücklich Leclerc war, so unglücklich war sein Teamkollege. Sebastian Vettel konnte im letzten Qualifyingabschnitt nicht mehr antreten, ihm blieb Startplatz neun. „Es gab ein Problem mit der Pneumatik, da ist irgendwas kaputt gegangen. Bis dahin hat sich das Auto gut angefühlt.“ Immerhin: „Die Pace für das Rennen sollte gut sein, und das wird spaßig. Denn die meisten Autos vor mir werden langsamer sein.“

Die in dieser Saison so überlegenen Mercedes-Piloten mussten sich mit den Startplätzen drei (Bottas) und fünf (Hamilton) zufrieden geben. Es ist offensichtlich, dass den Silberpfeilen auf der Power-Strecke etwas Leistung fehlt. Hamilton war ursprünglich Zweiter. Er gratulierte Leclerc, freute sich über die erste Startreihe und wurde danach zu den Stewards zitiert. Denn der fünffache Weltmeister hatte Kimi Räikkönen in Kurve drei behindert. Der Finne antwortete mit dem Mittelfinger, die Stewards mit einer Rückversetzung von drei Plätzen in der Startaufstellung.

Dadurch Rückte Max Verstappen in die erste Startreihe auf. Tausende Niederländer sprangen von den Sitzen, als der 21-Jährige mit dem Red Bull seine schnellste Runde absolviert hatte. „Das Resultat ist gut, und es war nicht leicht zu erreichen“, sagte er. Norris ( McLaren) und Räikkönen ( Alfa Romeo) brachten mit den Rängen fünf und sechs Abwechslung in die ersten Startreihen.