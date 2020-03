Keine Einigung in der Krise: FC Barcelona kürzt die Gehälter

Anthony Joshua hat sich in häusliche Quarantäne begeben. Der Grund: Am Tag der „Commonwealth of Nations“ am 9. März traf der 30-jährige englische Box-Superstar in London auf Prinz Charles. Am Mittwoch wurde bekannt, dass der 71-jährige britische Thronfolger am Corona-Virus erkrankt ist. Ein Sprecher des Boxers erklärte: "AJ ist zu Hause. Er ist gesund und fit". Auf Instagram zeigt sich Joshua beim Training im eigenen Garten. Der Champion will am 20. Juni im Tottenham Stadium seine WM-Gürtel (WBO, WBA, IBF und IBO) gegen Kubrat Pulev verteidigen. Allerdings ist noch unklar, ob der Kampf wegen der Corona-Krise stattfinden kann.