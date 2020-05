Kein Unglück für Nader im 13. Profikampf

Im Gespräch mit KURIER.at zeigte sich auch Sportdirektor Hagen Doering erfreut über die Entwicklung des jungen Boxers, der kein Schläger ist und in seinen Kämpfen mehrheitlich Punktsiege feiert. Doering kümmert sich bei Sauerland darum, passende und attraktive Gegner für seine Athleten zu finden und wird von seinem österreichischen Schützling als "bester Matchmaker Europas" bezeichnet.



Auch 2012 will Doering dem Wiener Gegner vorsetzen, die eine Herausforderung darstellen, denn "Erfahrung kann man sich nicht kaufen". Und ebendiese Erfahrung wird Nader brauchen, wenn er im kommenden Jahr erstmals Kämpfe über zehn oder sogar schon zwölf Runden bestreiten wird. Sein Sportdirektor stellt ihm für 2012 einen ersten Junioren-Titelkampf in Aussicht. Über die Bühne gehen könnte dieser im Verband der EBU, in deren Ranglisten Nader bereits jetzt den Status eines möglichen Herausforderers besitzt.



Doering will beim behutsamen Aufbau des erst 21-Jährigen nichts überstürzen, was der ambitionierte Sportler naturgemäß anders sieht. "Ich bin ready seit dem ersten Kampf", meint Nader selbstbewusst.