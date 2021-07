Kanutin Julia Schmid gab Rücktritt bekannt

Die österreichische Kanutin Julia Schmid hat am Donnerstag unmittelbar vor den Europameisterschaften in Liptovsky Mikulas in der Slowakei ihr Karriereende bekanntgegeben. Die 27-Jährige gab dazu in einer Aussendung an, einen Schlussstrich unter ein Kapitel unrühmlicher Sportlerbetreuung durch den Österreichischen Verband (ÖKV) gezogen zu haben. Dem sprechen ÖKV-Vertreter entgegen.

Schmid war 2011 vom Kajak in den bei den heurigen Sommerspielen in Rio noch nicht olympischen Canadier Einer umgestiegen, 2020 in Tokio wird dieser Bewerb im Zeichen der Fünf Ringe aber Premiere feiern. Schmid zeigte ihr Potenzial darin u.a. mit der Silbermedaille bei der Wiener Heim-EM 2014 auf. Derzeit ist ihre Disziplin in der Betreuung aber etwas hintangestellt, da die aktuellen Olympia-Bewerbe im Kajak forciert werden.

Das mag ein Grund für den Entschluss sein, dieser ist auch auf ihrer Website www.juliaschmid.at vermerkt. Die Ursachen dürfte sie aber tiefer sehen. "Nach jahrzehntelangen finanziellen und ideellen Problematiken und kompletter Ausgrenzung vom österreichischen Nationalteam sowie keinerlei Unterstützung durch den Trainerstab des nationalen Verbandes, fühle ich mich gezwungen, meine sportliche Karriere zu beenden."

Die Kärntnerin sei an einem Punkt, an dem sie den Ausgrenzungen und Anfeindungen durch diverse im Verband wirkende Personen und den dadurch resultierenden körperlichen und mentalen Belastungen nicht mehr standhalten könne. "Gerne hätte ich in Tokio 2020 ... um eine Olympia-Medaille gekämpft. Körperlich und mental fühle ich mich aber nicht mehr in der Lage, konkurrenzfähig .... an den Start gehen zu können."