Kanu-Weltmeisterin ohne Olympia-Ticket

Dennoch war sie eine würdige Weltmeisterin. Der Weltmeistertitel machte Kuhnle logischerweise zur großen Olympia-Hoffnung. Eine solche bleibt sie allerdings nur dann, wenn sie in London dabei ist. Und das ist noch gar nicht einmal so sicher. 2012 bei der EM oder bei dem ersten Weltcupbewerb in Cardiff muss sie noch einen Rang vor Violetta Oblinger-Peters erreichen, um endgültig zu den Spielen fahren zu dürfen.



Kuhnles Teamkollegin erreichte ebenso das Finale, landete dort aber nur auf Platz sechs. Und bei den Weltcup-Bewerben war die Oberösterreicherin ebenso stets hinter Kuhnle platziert. Eines hat Oblinger-Peters der Doppelweltmeisterin allerdings voraus: Die 33-Jährige war schon drei Mal bei Olympischen Spielen am Start, in Peking holte sie 2008 Bronze. Die Entscheidung ist vertagt.