Juventus Turin und Real Madrid sind unter Druck

Wann immer nach den Favoriten auf den Triumph in der Champions League gefragt wird, dürfen zwei Namen nicht fehlen: Real Madrid und Juventus Turin. Die Königlichen aus Madrid haben in den letzten sechs Jahren vier Mal die Königsklasse gewonnen, die Alte Dame aus Turin stand 2015 und 2017 im Endspiel.

In diesem Jahr droht den Rekordmeistern aus Spanien und Italien freilich das vorzeitige Aus. Real Madrid (1:2 daheim gegen Manchester City) und Juventus (0:1 in Lyon) gehen als Verlierer in die Achtelfinalrückspiele an diesem Freitag. Die Hinspiele hatten allerdings noch vor dem Lockdown im Frühjahr stattgefunden und seither ist einiges passiert.