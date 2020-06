Jung gegen Alt, eine Minute Differenz

36.000 Läufer aus 111 Nationen nahmen an allen vier Laufbewerben ( Marathon, Halbdistanz, Staffel und Kids-Rennen) teil. Für Veranstalter Wolfgang Konrad, Ex-Weltklasse-Läufer, eine Win-win-Situation: "Dieser Teilnehmerrekord spült an die 18 Millionen Euro Einnahmen in das Stadtbudget. Und der Breitensport erlebt weiteren Auftrieb." Das ideale Laufwetter bescherte dem Wien-Marathon auch einen Streckenrekord (siehe Sportteil) .

Entlang der Strecke spielten sich die üblichen Dramen ab. Vor allem auf der Prater Hauptallee platzte wie jedes Jahr so mancher Marathontraum wie eine Seifenblase.

Diese Niederlagen erlebt Josef Sabor, Lenker des "Besenwagens", Jahr für Jahr hautnah mit: "Wer hinter dem im Schritttempo rollenden Schlusswagen zurückfällt, wird nicht gewertet. Ich muntere die angeschlagenen Läufer immer wieder auf. Aber es hilft nichts, wer einbricht, scheidet aus." Das vorgegebene Zeitlimit beträgt sechs Stunden.

Der "Schrecken aller Marathonis" erlebte Sonntag bei seinem 20. Marathon die skurrilste Situation: "Plötzlich tauchten zwei Engländerinnen neben mir auf und wollten ihre BHs in mein Auto werfen. Ich musste ablehnen. Denn ich darf im Schlusswagen keine Gegenstände transportieren. Obwohl, ich hätte die Damen noch gerne einmal gesehen."