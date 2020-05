Jukic will voll aufdrehen

Durch Rogans eher bescheidene Zeit über die 200 Meter erlitten die Chancen der österreichischen Kraul-Staffel, die sich für Olympia 2012 qualifizieren möchte, einen Dämpfer. Um in London ins Becken hüpfen zu dürfen, müssten Brandl, Scherübl, Rogan und Jukic unter die Top 12 schwimmen.



Gesetzt den Fall, es haut hin, könnten die Herren nachträglich disqualifiziert werden, sollte Dinko Jukic doch noch über die verweigerte Doping-Kontrolle im Wiener Stadionbad am 24. Mai stolpern - die Nationale Anti-Doping-Agentur verhandelt die Causa am 3. August.