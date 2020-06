Jukic steht im Finale und droht

Markus Rogan und Dinko Jukic – zwei der erfolgreichsten Sommersportler Österreichs und auch zwei der lautesten. In London sorgen die beiden Egozentriker aber für Misstöne beinahe schon im Tagesrhythmus.

Nach seinem gestrigen Vorlaufsieg über 200 Meter Delfin (Superstar Phelps wurde Zweiter) und seinem ersten olympischen Finaleinzug (als Semifinal-Sechster) griff Dinko Jukic die österreichische Verbandsspitze frontal an. "Ich schwimme keinen Wettkampf unter Verbandsorganisation mehr, so lange diese Leute in der Verbandsspitze sind", sagte Jukic in der Mixed-Zone gegenüber Journalisten.

Dazu gehören auch die für Donnerstag bis Sonntag nächster Woche in Innsbruck angesetzten Freiluft-Staatsmeisterschaften. Jukic hat seinen Rückflug auch erst für Montag, 13. August gebucht, den Tag nach den nationalen Titelkämpfen.

Ausnehmen von seiner Kritik wollte der 23-Jährige OSV-Präsident Paul Schauer und Generalsekretär Thomas Gangel. Gegen die Leute dahinter holte Jukic aus. "Es war stark, was sich der Vizepräsident und die Personen in Begleitung bei der EM in Debrecen geleistet haben", sagte Jukic.

Damals, Ende Mai, soll Jukic Funktionäre des Schwimmverbandes beleidigt haben, ein Disziplinarverfahren wurde eingeleitet. "Aber das nehme ich erst ernst, wenn ich ein Protokoll vom Verfahren gegen Markus Rogan 2009 in Rom sehe. Anscheinend habe ich den falschen Nachnamen." Seine Aussage im Disziplinarverfahren hat Jukic verschoben, da er sich vor Olympia im Trainingslager in Rijeka befunden habe.