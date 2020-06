Melzer mit Leidenschaft zu neuen Erfolgen

Jürgen Melzer betritt wieder in offizieller Mission die Tennisbühne. Nach seiner halbjährigen Verletzungspause (die Schulter war’s) steigt der 32-Jährige beim Sandplatz-Klassiker in Monte Carlo wieder ins Geschehen ein. Das bislang letzte Match auf der Tour hatte Österreichs ehemaliger Top-Ten-Spieler im Oktober in Schanghai bestritten. Dabei ist zu sagen: Melzer, zuletzt auf Platz 60 zurückgefallen, musste eben diese sechs Monate pausieren, um mit einem geschützten Ranking bei den nächsten Turnieren im Hauptbewerb zu stehen. Ein Antritt beim Daviscup in der Slowakei hätte ihm dieses Recht genommen.

Erster Gegner bei der Rückkehr wird (voraussichtlich heute) der Franzose Julien Benneteau sein. An Monte Carlo hat der Deutsch-Wagramer feine Erinnerungen, 2011 schlug er Roger Federer im Viertelfinale und wurde wenige Tage später die Nummer acht der Welt. Im Vorjahr kam er bis ins Achtelfinale, nachdem er das spanische Sandplatz-Ass Nicolas Almagro besiegt hatte.