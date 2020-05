Jonny Wilkinson sucht den Kick

Beim WM-Auftakt gegen Argentinien brachte er nur zwei von sieben Penalty-Kicks ins Ziel, im folgenden Spiel musste Englands Starkicker Jonny Wilkinson gar zuschauen - der eigens für das Turnier in Neuseeland konstruierte Ball und der 32-Jährige, der sein Team 2003 zum WM-Titel geschossen hatte, werden wohl keine Freunde mehr.



Im Viertelfinale treffen die Engländer am Samstag (9.30 MESZ, live Sport1) auf Frankreich, wo Wilkinson seit 2009 in Toulon 700.000 Euro per anno verdient. Doch als Favorit sieht der Kolumnist der Times sein Team nicht: "Die Niederlage gegen Tonga war genau die Motivation, die die Franzosen gebraucht haben."



Immerhin könnte er sich Platz 1 in der Liste der Spieler mit den meisten Länderspielpunkten zurückholen: Der führende Neuseeländer Dan Carter musste verletzt für den Rest der WM w.o. geben, mit sieben Punkten wäre "Wilko" wieder Erster. Bereits um 7 Uhr spielen am Samstag Wales und Überraschungsteam Irland (live Sport 1).