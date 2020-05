Janko verpasst den Titel

Das große Ziel haben Marc Janko und Sydney FC zwar verpasst, "es war aber trotzdem eine großartige Saison für uns", bilanzierte der österreichische Teamstürmer nach dem australischen Liga-Finale gegen Melbourne Victory. Die Sieger, die den Erfolg im Klubnamen tragen, kamen durch die Tore von Besart Berisha (33.), Kosta Barbarouses (83.) und Leigh Broxham (90.) zu einem 3:0 und holten zum dritten Mal den Titel, und das vor fast 30.000 Zuschauern in ihrem eigenen Stadion.

Marc Janko spielte zwar durch, konnte sich als erfolgreichster Torschütze der A-League (16 Treffer) aber erneut nicht in die Scorerliste eintragen. Sydney muss damit weiter auf den dritten Meister-Titel nach 2006 und 2010 warten. "Gratulation an die Besseren heute", twitterte der Niederösterreicher und entschuldigte sich bei den Fans: „Ihr verdient was Besseres (=Titel)!“

Ob Janko das Vertragsangebot annimmt und ein weiteres Jahr in Sydney bleibt, weiß vorerst nur er. Mehr Leute hingegen wissen von einem Hoppala bei der Siegerehrung: Frank Lowy, der Präsident des australischen Fußballverbandes, stürzte von der Bühne.