Italien zittert vor WM-Play-offs: "Woche der Leidenschaft"

Nicht nur Österreich ist im Play-off der Europa-Qualifikation fĂŒr die Weltmeisterschaft im Dezember in Katar im Einsatz. Mit Italien und Portugal stehen zwei renommierte Nationen gehörig unter Druck. Denn einer wird auf der Strecke bleiben und die WM im Fernsehen verfolgen mĂŒssen.

Die Squadra Azzurra empfĂ€ngt am Donnerstag, in Palermo Nordmazedonien, Portugal ist in Porto Gastgeber gegen die TĂŒrkei. Es ist ein Satz, den Italien-Coach Roberto Mancini schon ein paar Mal in die Mikrofone diktiert hat. „Wir fahren zur WM, und wir wollen sie gewinnen.“ Auch in diesen Tagen hat der Trainer dies unmissverstĂ€ndlich kundgetan. Mancini kann diesen Satz mit dem Selbstbewusstsein des Europameisters sagen, schließlich ist der ĂŒberraschende Triumph der Italiener bei der EM 2021 mit dem Finalsieg im Elferschießen im Londoner Wembley gegen England gerade einmal acht Monate her.