Istomin nach Sieg über Jarry erster Kitzbühel-Finalist

Denis Istomin ist am Freitag ins Endspiel der Tennis-Generali-Open in Kitzbühel eingezogen. Der Qualifikant aus Usbekistan besiegte im Semifinale den Chilenen Nicolas Jarry nach 2:36 Stunden mit 7:5,6:7(4),6:4 und kämpft nun am Samstag (14.00 Uhr/live ORF eins) gegen den Sieger aus Martin Klizan (SVK) gegen Jaume Munar (ESP) um seinen dritten Titel auf der ATP-Tour.