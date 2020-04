In der Coronakrise: Ronaldos Haarschnitt-Video wird zum Hit

Die italienische Fußballverband stellt das nationale Trainingszentrum in Florenz für die Unterbringung von Patienten nach überstandener Corona-Infektion zur Verfügung. Ab Montag sollen in dem Komplex im Stadtteil Coverciano Menschen unterkommen, die die Erkrankung zwar überstanden haben, aber immer noch positiv auf das Virus getestet wurden und daher isoliert werden sollen. „Wir stehen mit all unseren Mitteln bereit, um bei der Bewältigung dieser Notlage zu helfen“, sagte Verbandspräsident Gabriele Gravina am Samstag. Insgesamt 54 Zimmer werden im Trainingszentrum geöffnet. Die Anlage dient der Nationalmannschaft sonst als Trainingszentrum. Auch während der ursprünglich für diesen Sommer geplanten EM sollte das Team dort sein Quartier beziehen. Der Bürgermeister von Florenz, Dario Nardella, bedankte sich beim Verband für die Hilfe: „Es ist das erste Mal, dass dieser Komplex für gesundheitliche Zwecke genutzt wird. Das wird in die Geschichte eingehen und uns helfen, die Notlage zu bewältigen.“