Im Herren-Tennis ist alles Roger

Dabei war Roger Federer von einigen Experten bereits abgeschrieben worden. Er sei zu alt und körperlich nicht mehr auf der Höhe, außerdem sei sein Tennis überholt und überhaupt habe Federer seinen Zenit längst überschritten, war da zu hören, als der 31-Jährige im Herbst 2011 auf den vierten Rang der ATP-Rangliste abgerutscht war. Platz vier – das ist für einen, der sich seit 2003 immer in den Top 3 aufgehalten hat, schon ein veritables Tief.

Knapp ein Jahr, nachdem der Schweizer von einigen bereits als Frührentner abgekanzelt worden war, ist Federer wieder federführend im Herren-Tennis. Und nicht erst seit seinem Triumph am vergangenen Wochenende in Cincinnati, bereits dem sechsten Turniersieg in diesem Jahr, ist wieder alles Roger auf den Centre-Courts dieser Welt.

Geniale Schläge, die bei ihm stets so federleicht aussehen, hatte Federer ja schon immer im Repertoire. Auf seine alten Tage präsentiert sich der 31-Jährige nun aber auch mental wieder in alter, neuer Frische und mit der gewohnten Sieger­mentalität. Kein Zufall also, dass kein Tennisspieler so eine hervorragende Bilanz im Tiebreak vorweisen kann wie der nervenstarke Mann aus Basel, der in zwei von drei Tiebreak-Entscheidungen die Oberhand behält.