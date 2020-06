Österreich in European League gegen Belgien

Mit der WM-Qualifikation hat es im Mai nicht geklappt, nun will Österreichs Nationalteam in der European League seine verbesserte Spielqualität unter Beweis stellen. Die Chance dazu bietet sich ab Donnerstag im Wiener Budocenter gegen die Slowakei, Belgien und Dänemark. Kein einfaches Los, weiß Teamchef Michael Warm: „Das ist eine attraktive, aber sehr starke Gruppe“, sagt der Chefcoach vor der ersten Partie gegen Belgien (19.30 Uhr, live ORF Sport+). Erstmals wird nach den neuen Regeln (Sätze nur mehr bis 21 Punkte) gespielt.

An die letzte Begegnung mit den Belgiern können sich die rot-weiß-roten Athleten noch gut erinnern: Vor knapp drei Wochen setzte es bei der WM-Qualifikation in Kortrijk ein 1:3. Teamchef Warm ist die frühe Chance zur Revanche nur recht: „Wir haben uns eben erst mit ihnen intensiv beschäftigt.“ Ziel ist es, in insgesamt zwölf Spielen die fünf Siege vom vergangenen Jahr zu übertreffen.

Ein höheres Ziel – die World League – hat die Slowakei, die von Tirol-Coach Chrtiansky betreut wird. Dafür wäre der Sieg in der European League Voraussetzung.