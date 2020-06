Historische Pleite der Deutschen

Während die deutschen Herren ihrer verpassten EM-Chance nachtrauerten, freuten sich Deutschlands Damen über ihr WM-Los für das Turnier im Dezember (6. bis 22.) in Serbien.

Am Samstag wurden die vier Sechser-Gruppen für die WM-Endrunde ausgelost, Deutschland bekommt es mit Ungarn, Rumänien, Tschechien, Tunesien und Australien zu tun. Die besten Vier jeder Gruppe ziehen in das Achtelfinale ein. Titelverteidiger ist Norwegen. „Nach vielen Jahren, in denen wir kein Losglück hatten, können wir uns diesmal nicht beklagen“, sagte die deutsche Nationalspielerin Anja Althaus vom Thüringer HC.

Beim deutschen Meister steht mit Herbert Müller der österreichischen Damen-Teamchef an der Seitenlinien. Die rot-weiß-rote Auswahl hatte die Qualifikation schon in der Vorausscheidung verpasst, in der Vierer-Gruppe mit den Niederlanden, Slowenien und Israel belegte die Mannschaft Rang drei. Nur der erste Platz hatte zur Teilnahme an den Play-offs berechtigt.

Im Herbst starten Österreichs Damen in die Qualifikation zur nächsten EM im Dezember 2014 in Ungarn und Kroatien. Gruppengegner sind Dänemark, die Ukraine und Litauen. Die Top zwei sind qualifiziert.