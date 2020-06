Hinter den Kulissen der Renn-Pisten

In den kommenden Tagen werden Ski-Fans nicht nur bei der Weltmeisterschaft in Vail verwöhnt. Red Bull TV und ServusTV geben beeindruckende Einblicke hinter die Kulissen der Karrieren von Lindsey Vonn, Marcel Hirscher und Anna Fenninger.

Den Beginn macht Lindsey Vonn und ihr Weg zurück: "The Climb" ist ab 28. Januar auf redbull.com/TheClimb abrufbar. ServusTV strahlt die Dokumentation am 2. Februar um 21.50 Uhr aus.

Der Film, der vom Red Bull Media House in Zusammenarbeit mit NFL Films und NBC Olympics produziert wurde, begleitet Lindsey Vonn in den 22 Monaten von ihrem Kreuzbandriss bis zur Rückkehr auf das Siegerpodest. "Noch nie habe ich einen Außenstehenden so weit in meine Welt vordringen lassen. Ich hoffe, dass der Film Menschen, die mit großen Herausforderungen zu kämpfen haben, dazu inspiriert, immer nach vorne zu blicken und niemals aufzugeben", sagte Vonn. Der Film zeigt ihre Reha in Vail, begleitet sie zu Trainingscamps, Foto-Sessions und zu Auftritten auf dem roten Teppich.

Am Donnerstag (21.15 Uhr) zeigt ServusTV "Die Seele der Sieger – Marcel Hirscher und Anna Fenninger". Der Film begleitet Österreichs Ski-Stars auf den und abseits der Pisten. Die beiden gewähren Einblicke in ihr privates Umfeld fernab des Rampenlichts.