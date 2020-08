Heute in der Sport-Welt: MotoGP, Formel 1, Europa League

Motorsport

Den Auftakt des Sporttages machen die Motorrad-Piloten auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg. Der Start in der Moto3-Klasse ist um 11 Uhr, jener in der Moto2 und 12.20 Uhr und die Königsklasse MotoGP beginnt um 14 Uhr. ServusTV überträgt live.