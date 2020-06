Helfer Eisel bleibt bescheiden

Bei der Tour de France ist Bernhard Eisel heuer nur ein Helfer. Nur? Nein. Der Steirer ist einer der wichtigsten Domestiken im starken Team Sky. Er soll dem Star Mark Cavendish im Finish den Sprint anziehen und ihm über die Berge helfen und er soll Bradley Wiggins beschützen. Jenen Briten, der das Gelbe Trikot des Gesamtführenden auf den Schultern trägt – und dieses auch bis zur Ankunft in Paris am Sonntag tun will.

Und Bernhard Eisel tut seinen Job bisher hervorragend. Wie wertvoll der 31-Jährige für sein Team ist, zeigte er am Montag, als er sich stundenlang in den Dienst seiner Mannschaft stellte und Nachführarbeit leistete, damit Wiggins seine Kräfte sparen kann.

Sein Team fährt dem ersten Tour-Sieg entgegen, Eisel kann am Sonntag zum neunten Mal in Paris ankommen. "Es läuft alles nach Plan", sagte Eisel am Montag, dem zweiten Ruhetag der Tour in Pau. Wiggins geht als Führender in die Pyrenäen-Etappen am Mittwoch und Donnerstag. Eisel wird bei Weltmeister Cavendish bleiben, der ihn zuletzt auf Twitter als seinen "Schutzengel" bezeichnet hat.