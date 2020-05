Hatte Muster dieses Comeback wirklich nötig?

Thomas Muster sagte nach seiner letzten Niederlage gegen den 18-jährigen Dominic Thiem, dass nun auch seine Midlife-Crisis beendet sei. Entwaffnend ehrlich, wie auch die tränenreiche Verabschiedung von seinen Fans, die wegen des besten österreichischen Tennisspielers aller Zeiten in die Wiener Stadthalle gekommen waren.



Muster hatte erst dick werden und Raubbau an seinem Körper betreiben müssen, um zu erkennen, dass er ohne sportliche Beschäftigungstherapie einem frühen Ende entgegensteuert. Aber warum ausgerechnet Tennis mit dem aussichtslosen Ziel, an Erfolge anzuknüpfen, die mehr als zehn Jahre zurücklagen? Warum nicht Fechten, Laufen, Tischtennis? Sportarten, die er für sich betreiben hätte können, ganz allein, abgetaucht? Hat ihm gar das Rampenlicht gefehlt?



Das Chancen-Los



Eh schon nach eineinhalb Jahren intensiven Trainings hat Muster eingesehen, dass er gegen die neue Tennisgeneration chancenlos ist. Wobei das Ansinnen ja schon eigenwillig ist. Wie soll jemand, der dauernd gegen halblustige, untrainierte Ex-Stars wie Leconte, Cash und Kafelnikow auf der Senioren-Tour verliert, auf der ATP-Tour mithalten können? Mit Profis? Das dienstägige Duell des 44-Jährigen mit dem Teenager Thiem machte deutlich, dass Musters Spiel nicht mehr zeitgemäß ist. Der Bub kann einfach alles besser als der French-Open-Sieger 1995 - angefangen vom Service, das um 20 km/h schneller ist, bis hin zum Schlagrepertoire, das bei Muster noch nie das abwechslungsreichste gewesen ist.



Muster hat, seit er sich zum Comeback entschlossen hat, ganze zwei Partien gewonnen. Auf Challenger-Ebene. Gegen die Herren Borut Puc und Leonardo Mayer. Also gegen irgendeinen Slowenen und irgendeinen Argentinier. Und dann stellt sich der Muster hin und sagt, dass er den Anschluss bald geschafft haben wird; und dann scheidet er beim Challenger in Braunschweig in der 1. Runde aus; und dann kriegt der arme Tropf beim Masters-1000-Turnier in Monte Carlo keine Wildcard - gemein, oder? Und dann übt er fleißig weiter und sagt, er war noch nie so fit; und dann scheidet er beim Challenger in Barletta in der 1. Runde aus.



Die nächsten Rekorde? Muster hat nix Böses getan. Vermutlich musste er diesen absurden Comeback-Versuch wagen, um mit der Vergangenheit abschließen zu können. Für sein Ego. Das war sein Recht. Aber jetzt ist bitte genug. Wenn nicht, kann er ja immer noch der erste 45-Jährige werden, der in Runde 1 ein ATP-Turnier verliert, dann der erste 46-Jährige, 47-Jährige, 48-Jährige ...



Harald Schume