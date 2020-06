Österreich und die verschenkte WM-Chance

Die WM in Katar dürfen Österreichs Handball-Männer erhobenen Hauptes verlassen. Die Mission Achtelfinale wurde geschafft, einmal mehr untermauerten Viktor Szilagyi und Co. den Stellenwert, den man sich in den vergangenen Jahren erarbeitet hat. Dass die ÖHB-Truppe das historische Viertelfinale vor Augen am Sonntag Gastgeber Katar mit 27:29 denkbar knapp unterlag, schmerzte dann aber doch. Ebenso, dass es im Viertelfinale zum Schlager gegen Deutschland gekommen wäre. Die Deutschen fertigten am Montag im Achtelfinale Ägypten mit 23:16 ab.

Besonders zwei Dinge beschäftigten die Mannschaft nach einer dramatischen Partie: Zum einen die fragwürdigen Pfiffe der Unparteiischen zum Ende des Spiels, zum anderen die großen Einschussmöglichkeiten, die teilweise fahrlässig liegengelassen wurden.