Handball: Österreich schafft erstmals EM-Quali

Auf einmal ging es heiß her in der schwülen Tiroler Wasserkraft-Arena. Rund um die Spielerbank der österreichischen Handballer wurde aufgeregt getuschelt, auf der Tribüne fielen sich Funktionäre des Handball-Verbandes um den Hals, allerorts wurden plötzlich in der Innsbrucker Arena Fäuste in die Luft gereckt und Jubelschreie ausgestoßen.